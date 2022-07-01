Зарема Салихова: «РФС подлым способом превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду начальнику»

Зарема Салихова заявила, что Олимп Суперкубок России превращен в корпоратив «Газпрома».
Ранее бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что проведение матча между «Зенитом» и «Спартаком» является нарушением спортивного принципа.
«Хачатурянц абсолютно прав. РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду своему начальнику.
О каком шоу может идти речь? Шоу в футболе получается, когда есть интрига до последнего тура, например, как в Англии.
А у нас вечного чемпиона еще и страхуют каждый год удобным календарем.
Главный вопрос: для кого шоу? Для трансляции канала «Матч» в пустых кинотеатрах? Это не шоу, а спектакль для одного зрителя», – сказала жена владельца «Спартака».
«Ленинград» и МакSим выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России