Зарема Салихова: «РФС подлым способом превратил Суперкубок в корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду начальнику»

заявила, что превращен в корпоратив «Газпрома».

Ранее бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что проведение матча между и «Спартаком» является нарушением спортивного принципа.

«Хачатурянц абсолютно прав. РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду своему начальнику.

О каком шоу может идти речь? Шоу в футболе получается, когда есть интрига до последнего тура, например, как в Англии.

А у нас вечного чемпиона еще и страхуют каждый год удобным календарем.

Главный вопрос: для кого шоу? Для трансляции канала «Матч» в пустых кинотеатрах? Это не шоу, а спектакль для одного зрителя», – сказала жена владельца .

«Ленинград» и МакSим выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России