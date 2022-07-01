Стадион «Барселоны» официально сменил название – «Spotify Камп Ноу»

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«Барселона» официально изменила название своего стадиона по условиям контракта со Spotify.

1 июля вступило в силу соглашение о партнерстве испанского клуба и шведского музыкального и стримингового сервиса.

Теперь стадион каталонской команды будет называться «Spotify Камп Ноу».

На фасаде арены с новым неймингом в центре изображены футболисты мужской и женской команд – Педри, Пьер-Эмерик Обамеянг, Анссумане Фати, Мария Леон, Алексия Путельяс и Айтана Бонмати.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получит около 300 миллионов евро по условиям договора со Spotify.

«Spotify Камп Ноу» – теперь арена «Барсы». Музыкальный сервис спасет клуб как новый главный спонсор – за 75 млн евро в год

Фото: fcbarcelona.com

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