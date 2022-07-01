Футболист-гей Кавалло о трансгендерах в спорте: «Они ничем не отличаются от других. Я хочу, чтобы людям было комфортно быть самими собой»

Футболист-гей Джошуа Кавалло высказался о трансгендерах в спорте.

Хавбек сделал каминг-аут в октябре 2021 года, став единственным на тот момент открытым геем среди профессиональных игроков высших дивизионов.

– Трансгендерные спортсмены – важная тема в данный момент. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Томас Дэйли раскритиковал Международную федерацию плавания (FINA) за политику в отношении трансгендеров. Вы поддерживаете тех трансгендерных спортсменов, которые хотят соревноваться на элитном уровне?

– Определенно. Они ничем не отличаются от меня или от вас. Точно так же боролся с трудностями и я.

Я хочу, чтобы всем было комфортно быть самими собой. Просто невероятно, как изменилась моя жизнь, как счастлив я сейчас. И я хочу делиться этим опытом.

Будь то гей, натурал или трансгендер, я всегда буду поддерживать людей, – сказал хавбек «Аделаиды Юнайтед».