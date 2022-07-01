Министры спорта США, Великобритании, Польши и еще 30 стран предложили усилить санкции против российского спорта

Министры спорта 33 стран подписали документ с инициативой о новых санкциях в отношении России и Беларуси.

Об этом заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук. Речь идет о статусе российских и белорусских спортивных федераций в международных организациях, а также представителей обеих стран в управляющих органах.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о телевизионных трансляциях международных спортивных событий на территориях России и Беларуси.

Совместный документ одобрили чиновники из 25 стран Евросоюза (всех, за исключением Болгарии и Венгрии), а также из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.