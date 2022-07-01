Льюис Хэмилтон: «Поддержка Путина вне моего понимания. Не мог поверить, когда услышал слова Экклстоуна»

прокомментировал поддержку со стороны .

Бывший руководитель «Формулы-1» сообщил, что по-прежнему готов «словить пулю» за своего товарища, а также назвал Путина «разумным человеком». Серия заявила о несогласии с мнением экс-босса.

Семикратный чемпион мира ответил на высказывания Берни.

«Нам подобное больше не нужно. Слушать людей, которые поддерживают такого человека (Путина) – это вне моего понимания.

Я не мог поверить в то, что услышал. Такие взгляды отправляют на десятилетия назад, и нам еще предстоит увидеть всю тяжесть и боль. Не давайте слова людям, которые не могут привнести ничего позитивного», – сказал пилот .

«По-прежнему словил бы пулю за Путина. Он действует во благо страны». Бывший шеф «Ф-1» – все еще фанат президента России (уже 8 лет)

«Формула-1» заявила, что слова Экклстоуна о Путине «резко противоречат» ценностям серии

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