Макдэвид вторым в сезоне НХЛ достиг отметки 50 очков, набрав 2+1 с «Торонто». Он отстает от лидера гонки бомбардиров Маккиннона на 4 балла – 51 против 55

Коннор Макдэвид вторым в сезоне НХЛ набрал 50+ очков.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3) и был признан первой звездой.

На счету 28-летнего канадца 51 (18+33) очко в 32 играх в текущем сезоне. Он лидирует в гонке ассистентов и сократил отставание от лидера гонки бомбардиров лиги – Нэтана Маккиннона из «Колорадо » – до 4 баллов.

30-летний Маккиннон сегодня набрал 2 (1+1) балла в матче с «Нэшвиллом» (4:2). На счету канадца 55 (26+29) очков в 31 игре, он укрепил лидерство в гонке снайперов.

На третьем месте в гонке идет 19-летний форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини, сегодня набравший 3 (1+2) балла в матче с «Питтсбургом» (6:5 ОТ). У канадца 47 (16+31) очков в 33 играх, он занимает 2-е место в гонке ассистентов.

Добавим, что 32-летний форвард «Тампы» Никита Кучеров, сегодня набравший 2 (0+2) балла в матче с «Айлендерс» (2:3 Б), делит 7-е место в гонке бомбардиров. У россиянина 42 (13+29) балла в 28 играх.