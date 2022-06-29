Канделаки под санкциями США, расистский скандал с Хэмилтоном, Серена вылетела с «Уимблдона», Баринов может перейти в «Динамо», «золотой матч» в Серии А, 8-летняя дисквалификация Лисина и другие новости

1. Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки внесена в санкционный список США.

2. Нельсон Пике употребил расистский термин в отношении Льюиса Хэмилтона, обсуждая столкновение с Ферстаппеном в Сильверстоуне. «Ф-1» и «Мерседес» осудили это.

3. Уимблдон. Двукратный чемпион Рафаэль Надаль обыграл Франсиско Серундоло во второй день, Маттео Берреттини снялся из-за ковида, Стефанос Циципас прошел Александра Ритшара.

Семикратная чемпионка Серена Уильямс проиграла в первом круге Армони Тан, чемпионка-2019 Симона Халеп победила Каролину Мухову.

4. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Динамо» за 6-8 млн евро и бонусы. Йоканович одобрил трансфер.

5. «Зенит» опросил о Fan ID владельцев абонементов: 75% не пойдут на футбол, если ради него нужно посетить МФЦ. Об этом сообщила «Ландскрона».

6. Форвард «Тампы» Никита Кучеров играл с травмой мениска в плей-офф. У Брэйдена Пойнта был разрыв четырехглавой мышцы бедра.

7. Международный союз конькобежцев (ISU) отдаст российский этап Гран-при по фигурному катанию Финляндии.

8. Жена Виктора Мозеса против его возвращения в Россию. Решение о будущем игрока в «Спартаке» не принято, хотя пишут, что он приедет.

9. В Серии А будут играть «золотой матч» при равенстве очков у двух первых команд в таблице.

10. Трансферные новости. «Монако» купил Минамино у «Ливерпуля» за 15+3 млн евро, японец подписал контракт до 2026-го. «Ньюкасл» объявил о переходе Ботмана из «Лилля, с игроком согласован 5-летний контракт.

«МЮ» и «Барса» близки к договоренности о трансфере де Йонга за 65 млн евро и бонусы. Кроме того, «Юнайтед» согласовал с «Фейеноордом» трансфер Маласиа за 15+2 млн евро. «Челси» хочет подписать Зинченко, а также близок к покупке Рафиньи из «Лидса» за 55+ млн фунтов. Роналду предлагал свои услуги «Интеру», но клуб отказался из-за его большой зарплаты и возвращения Лукаку. ЦСКА может подписать лучшего бомбардира «Витории» Эступиньяна свободным агентом, у него 15 голов в 28 играх в Португалии. «ПСЖ» сообщил отцу Неймара о поиске вариантов трансфера для бразильца. «Барса» предложит за Левандовского не более 40 млн евро без учета бонусов, «Бавария» хочет 75 млн.

11. Фанаты «Урала» бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID: «Отказываемся посещать мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс».

12. Георгий Черданцев и Михаил Поленов прокомментируют игру «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок на «Матч ТВ», утверждает «РБ Спорт».

13. Российский конькобежец и журналист «Матч ТВ» Сергей Лисин дисквалифицирован на 8 лет за допинг. Во время дела Валиевой в Пекине-2022 он писал про марихуану у российского фигуриста.

14. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри остался недоволен игрой Артемия Панарина в плей-офф.

15. «Барселона» за 205 млн евро продаст 10% своих телеправ американской инвесткомпании Sixth Street.

16. Маурисио Почеттино хочет получить 2 млн евро бонусов от «ПСЖ», помимо 15 млн неустойки и годовой зарплаты. Из-за этого увольнение затягивается.

17. Появился инсайд, что «Евраз», связанный с Романом Абрамовичем, может купить «Спартак». Впрочем, в ближайшее время сделки ждать не стоит.

18. «Ньюкасл» представил бело-зеленую третью форму, схожую с экипировкой Саудовской Аравии. Клуб критиковали за этот комплект.

19. Хавбека «ПСЖ» Марко Верратти ограбили во время отдыха на Ибице в доме Роналдо. Украли драгоценности и деньги, ущерб – 3 млн евро.

Цитаты дня.

Канделаки призвала оформлять Fan ID: «Карта вводится, чтобы посещение стадиона было максимально безопасным. Сейчас на футбол ходят семьями»

Журналист Сиссе об отказе Гуйе играть в ЛГБТ-форме: «В Сенегале к нему отнеслись как к герою. Мы не обязаны следовать другой культуре»

Зарема раскритиковала Канделаки: «Fan ID – сумасшедший удар по посещаемости. Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона не продать. Я в МФЦ не собираюсь»

Александр Тихонов: «Норвегия – профашистская страна. Когда фашисты шли на Советский Союз, норвежцы шли вместе с ними»

Канделаки о санкциях США против нее: «Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих. Родина – она только здесь»

Пауло Коэльо: «Извиняюсь перед Хэмилтоном от лица бразильцев за расистское высказывание Пике – водителя худшего президента в истории страны»

Андронов о призыве Канделаки оформлять Fan ID: «Эти деятели живут в другой России, где выдуманный народ с качествами холопов смотрит им в рот. Настоящей жизни они не знают»