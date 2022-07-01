Кассьерра перешел в «Зенит», Циннбауэр – главный тренер «Локо», Дюрэнт попросил «Бруклин» об обмене, Дацюк завершает карьеру, Зарема родила дочку, МакSим и «Ленинград» на Суперкубке и другие новости

1. Матео Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи». Контракт – по схеме «3+1». Петербуржцы представили форварда видео с пляжа у Петропавловской крепости.

2. «Локомотив» назначил Йозефа Циннбауэра главным тренером. Комппер будет готовить команду к матчам, Хапов останется в штабе. Это уже 3-й главный тренер «Локо» за 9 месяцев, но это просто бумажное назначение (объясняем тут).

3. В НБА открылся рынок свободных агентов. Кевин Дюрэнт попросил «Бруклин» об обмене в другую команду. Никола Йокич продлил соглашение с «Наггетс» на 5 лет, он заработает 264 млн долларов – это самый большой контракт в истории НБА. Девин Букер продлит соглашение с «Санс» на 4 года, он получит 214 млн долларов. Джо Инглс станет игроком «Милуоки», Кайл Андерсон усилит «Миннесоту». Все новости читайте в нашем онлайне.

4. Павел Дацюк сообщил, что завершает карьеру хоккеиста. Олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли 43 года.

5. Зарема родила дочку. Это пятый ребенок Салиховой от владельца «Спартака» Федуна.

6. На «Уимблдоне» Надаль, Циципас, Кириос, де Минаур вышли в 3-й круг, Шаповалов выбыл, Баутиста-Агут снялся. У женщин Швентек, Халеп, Рыбакина, Гауфф, Бадоса, Квитова, Крейчикова вышли в 3-й круг, Плишкова выбыла.

7. В 11-м туре шахматного турнира претендентов Непомнящий черными победил Фиружу, Накамура сыграл вничью с Раппортом. Другие результаты – здесь.

8. Российский танцевальный дуэт Дэвис – Смолкин прошел просмотр в Федерации фигурного катания США. Ходили слухи, что это связано с переходом в американскую сборную, но фигуристы все опровергли: «Мы являемся спортсменами сборной России».

9. МакSим исполнит «Знаешь ли ты» перед матчем за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». «Ленинград» споет песню «В Зените».

10. Трансферные новости. Евгеньев покидает «Динамо», у воспитанника клуба истек контракт. «Ювентус» объявил об уходе Мораты и Бернардески. «ПСЖ» объявил о трансфере Витиньи, «Порту» получит 40 млн евро. Сьебатшо покинул «Янг Бойз», лучший бомбардир чемпионата Швейцарии перешел в «Унион».

Эджуке приостановит контракт с ЦСКА на сезон и договаривается с «Гертой». «Ростов» начал переговоры по Агаларову с «Уфой», также им интересуется «Пари НН». Крыховяк не планирует покидать «Краснодар».

«Бавария» отклонила третье предложение «Барсы» по Левандовскому на 40+5 млн евро, стартовая цена – 50 млн. При этом мюнхенцы игнорируют звонки директора каталонцев Алемани, а предложение по форварду «Барса» прислала через легендарный бюрофакс. Неймар интересен «Милану», клуб готов платить ему 15-20 млн евро и хочет, чтобы остальную часть зарплаты взял на себя «ПСЖ». «Тоттенхэм» покупает Ришарлисона у «Эвертона» за 50 млн фунтов и бонусы, сделка согласована. «Челси» предложит 30 млн фунтов за Аке, «Ман Сити» хочет получить более 50 млн.

11. Бензема – игрок сезона по версии Marca, Куртуа – 2-й, Винисиус – 3-й, Салах – 4-й, Мбаппе – 5-й, Левандовски – 8-й. Роналду занял 21-е место, Месси – 26-е, а Неймар – 57-е. Винисиус – лучший молодой игрок сезона по версии испанской газеты, Холанд – 2-й, Педри – 3-й, Влахович – 4-й, Фоден – 5-й.

12. Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе – 6,16 м.

13. Стадионы «Факела» и «Оренбурга» допущены к РПЛ.

14. «Барселона» за 207,5 млн евро продала 10% своих телеправ в Ла Лиге американской инвесткомпании Sixth Street.

15. Роналду хочет взыскать более 626 тысяч долларов с адвоката Майорги, обвинявшей его в изнасиловании.

16. Флойд Мейвезер предложил Конору Макгрегору почти 160 млн долларов за реванш.

17. Александр Семин провел прощальный матч. Экс-игрок «Вашингтона» и «Металлурга» сделал хет-трик, Овечкин тоже забил три гола, у Афиногенова и Зарипова – по дублю.

18. Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева покинула гандбольный клуб «Ростов-Дон» и перейдет в норвежский «Виперс Кристиансанд».

19. «Ливерпуль» примет участие в ЛГБТ-параде и проведет тематический футбольный турнир в июле.

20. Однорукая защитница Пикетт сыграла за США. Это 1-й случай в истории сборных страны.

Цитаты дня.

Берни Экклстоун: «За Путина по-прежнему словил бы пулю. Он разумный человек»

Футболист-гей Кавалло о ЧМ в Катаре: «Сыграть за Австралию – честь, но хочу ли я, чтобы моя жизнь была в опасности?»

Трефилов о переходе Вяхиревой в норвежский клуб: «Негативно к этому отношусь. Чуть дерево тряхнули – посыпались все червивые яблочки»

Александр Мостовой: «Абаскаль для меня не тренер, он напоминает Виллаш-Боаша. Не изменю мнение, если «Спартак» выиграет что-то»

Адебайор о Москве: «Есть сходства со странами Африки в плане менталитета. Мне здесь нравится»