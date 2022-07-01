Турнир претендентов. 12-й тур. Непомнящий сыграет с Накамурой, Лижэнь против Раджабова, другие партии

1 июля пройдут партии 12-го тура шахматного турнира претендентов. Россиянин сыграет с американцем Хикару Накамурой.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

12-й тур

Начало – 16.00 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – (США)

(Венгрия) – (США)

Дин Лижэнь (Китай) – (Азербайджан)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – (Франция)

Турнирное положение: Непомнящий – 8, Лижэнь – 6,5, Накамура – 6, Каруана – 5,5, Раджабов – 5, Дуда, Раппорт – по 4,5, Фиружа – по 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.