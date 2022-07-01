Дембеле стал свободным агентом. Если «Барса» договорится с Усманом о контракте, его придется регистровать как новый трансфер

стал свободным агентом.

1 июля срок контракта вингера с «Барселоной» официально истек.

Каталонцы продолжают вести переговоры с французом о новом соглашении, но не планирует улучшать предложение 25-летнему игроку, сообщает Diario Sport.

Если стороны договорятся о новом контракте, «блаугране» придется регистрировать договор Дембеле в не как продление контракта, а как новый трансфер. Это может затруднить его регистрацию из-за правил лиги.

Дембеле провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.