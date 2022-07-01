«Зенит» дает 8 млн евро за Эраковича, «Црвена Звезда» хочет 10-12 млн. Клубы должны договориться в Сочи

Стала известна трансферная стоимость потенциального новичка .

Клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры с о переходе центрального защитника .

Ранее московское «Динамо» делало предложение о трансфере 21-летнего серба. «Зенит» тогда же предложил 8 млн евро, бонусы и процент от будущей перепродажи. Белградский клуб эта сумма не устроила.

В эти выходные ожидается продолжение переговоров, результатом которых должно стать окончательное соглашение. Представители клубов обсудят сделку во время товарищеского матча в Сочи 3 июля.

По информации Mozzart Sport, «Црвена Звезда» намерена получить от 10 до 12 млн евро.

Интерес к Страхине также проявляет «Марсель». Однако «Зенит» – фаворит в борьбе за игрока, в том числе благодаря , который недавно заключил новый спонсорский контракт с сербским клубом на 5 млн евро в год.

Кроме того, чемпион выразил готовность дождаться окончания квалификации еврокубков и подписать Эраковича в конце августа, что важно для «Црвены Звезды».

Подробная статистика футболиста сборной Сербии доступна здесь.