«Сан-Хосе» впервые в своей истории победил, отыграв дефицит в 4 шайбы в 3-м периоде – 6:5 ОТ с «Питтсбургом» после 1:5. В НХЛ это 1-й такой камбэк с 2022 года
«Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ (6:5 ОТ), отыграв дефицит в 4 шайбы в третьем периоде (к 48-й минуте счет был 1:5).
Такой победный камбэк стал первым в истории «Шаркс», выступающих в лиге с сезона-1991/92.
В целом в лиге предыдущий такой камбэк произошел 2 апреля 2022 года, когда «Флорида» вырвала победу у «Нью-Джерси» (7:6 ОТ после 2:6 по итогам двух периодов).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
