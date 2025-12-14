Рендулич о Кузнецове: «Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в КХЛ»
Борна Рендулич высказался о звездах хоккея.
Нападающий «Шанхая» Борна Рендулич назвал форварда «Металлурга» Евгения Кузнецова самой большой звездой в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Рендулич высказался о звездах хоккея.
– Перечисляешь Лемье, Гретцки. Фамилии как по словарю, будто про космос говорим, и первый в голову Гагарин приходит.
– А что поделать, если это легенды, которые установили определенный статус такому спорту, как хоккей? А ты хочешь послушать про нынешних звездочек?
– А что мы все НХЛ, давай русских в КХЛ.
– Ох, будет странно, если не назову Кузнецова. Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в этой лиге, – сказал Рендулич.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
