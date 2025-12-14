  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рендулич о Кузнецове: «Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в КХЛ»
Рендулич о Кузнецове: «Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в КХЛ»

Борна Рендулич высказался о звездах хоккея.

Нападающий «Шанхая» Борна Рендулич назвал форварда «Металлурга» Евгения Кузнецова самой большой звездой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Рендулич высказался о звездах хоккея.

– Перечисляешь Лемье, Гретцки. Фамилии как по словарю, будто про космос говорим, и первый в голову Гагарин приходит.

– А что поделать, если это легенды, которые установили определенный статус такому спорту, как хоккей? А ты хочешь послушать про нынешних звездочек?

– А что мы все НХЛ, давай русских в КХЛ.

– Ох, будет странно, если не назову Кузнецова. Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в этой лиге, – сказал Рендулич.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
