Рендулич о Кузнецове: «Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в КХЛ»

Борна Рендулич высказался о звездах хоккея.

Нападающий «Шанхая » Борна Рендулич назвал форварда «Металлурга » Евгения Кузнецова самой большой звездой в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Перечисляешь Лемье, Гретцки. Фамилии как по словарю, будто про космос говорим, и первый в голову Гагарин приходит.

– А что поделать, если это легенды, которые установили определенный статус такому спорту, как хоккей? А ты хочешь послушать про нынешних звездочек?

– А что мы все НХЛ, давай русских в КХЛ.

– Ох, будет странно, если не назову Кузнецова. Пусть есть моменты сейчас с ним, но он самая большая звезда в этой лиге, – сказал Рендулич.