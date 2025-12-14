Шестеркин провел 300-й матч в НХЛ, став 8-м вратарем «Рейнджерс» с таким достижением. Он записал в актив 175-ю победу, отразив 13 из 17 бросков «Монреаля»

Игорь Шестеркин – 8-й вратарь в истории «Рейнджерс» с 300+ играми в НХЛ.

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем » (5:4 ОТ).

29-летний россиянин пропустил 4 шайбы после 17 бросков, но записал в актив 13-ю победу в 26 играх в сезоне (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,53).

Этот матч стал для Шестеркина 300-м в регулярках лиги за карьеру. Он стал 8-м вратарем в истории клуба из Нью-Йорка, достигшим этой отметки.

Больше матчей провели Хенрик Лундквист (887), Майк Рихтер (666), Гамп Уорсли (582), Эдди Джакомин (539), Джон Ванбисбрук (449), Чак Рэйнер (377) и Дэйв Керр (324).

По числу побед (175) Шестеркин занимает 6-е место в истории клуба, уступая Лундквисту (459), Рихтеру (301), Джакомину (267), Уорсли (204) и Ванбисбруку (200).