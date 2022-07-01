Федотову стало плохо в военкомате. Хоккеиста увезли на машине скорой помощи

Ивану Федотову стало плохо в военкомате.
Вратаря сборной России и «Филадельфии» увезли на машине скорой помощи, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Известия».
Ранее появились сообщения о том, что 25-летний хоккеист был задержан сотрудниками военкомата в Санкт-Петербурге.
7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.
Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???