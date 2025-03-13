«Реал» одолел «Атлетико» в драматичной серии пенальти, сетка 1/4 финала ЛЧ, «Спартак» пропустил от Дзюбы, но прошел «Акрон», победы «Зенита» и ЦСКА и другие новости

1. «Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), но выиграл серию пенальти! Удар Альвареса не засчитали из-за двойного касания, Льоренте пробил в перекладину. По ходу самой игры тоже было ярко: Галлахер забил на 28-й секунде, Винисиус не реализовал пенальти.

В других матчах «Арсенал» прошел ПСВ (2:2 во втором матче, 9:3 по сумме игр), «Астон Вилла» разгромила «Брюгге» (3:0), «Боруссия» одержала волевую победу над «Лиллем» – 2:1.

«Реал» сыграет с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ, «Барселона» – с «Боруссией», «ПСЖ» – с «Астон Виллой», «Бавария» – с «Интером».

2. «Спартак» вышел в 1-й этап 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, победив «Акрон» – 3:2. Мартинс сделал дубль, Дзюба забил 235-й гол в карьере. У Артема 9 голов в 21 матче против «Спартака». После игры нападающий отметил, что Кержаков не поздравил его с рекордом. В другом матче «Урал» прошел «Рубин» (1:0).

«Зенит» обыграл «Ростов» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ – 1:0. Соболев опять не забил . ЦСКА победил «Динамо» – 2:1. Маухуба удалили на 61-й.

3. В Фонбет Чемпионате КХЛ Металлург» одержал победу над ЦСКА (4:2), «Спартак» в гостях обыграл «Ладу» (4:2), «Ак Барс» победил «Трактор» (6:2).

4. НХЛ. Гол Тарасенко принес «Детройту» победу над «Баффало» (7:3). Другие результаты – здесь .

5. НБА. 34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Бостон», «Денвер» встречается с «Миннесотой». Остальные результаты – здесь .

6. Теннис. Индиан-Уэллс (ATP). Алькарас играет с Димитровым, Медведев, Шелтон вышли в 1/4 финала, Де Минаур, Циципас выбыли.

У женщин Самсонова, Соболенко, Киз, Мирра Андреева, Швентек вышли в 1/4 финала, Гауфф выбыла.

7. FIS изменит правила контроля костюмов на соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью после скандала на ЧМ в Тронхейме. Глава Международной федерации лыжных видов заявил , что глубоко шокирован манипуляциями норвежских прыгунов. Спортсменов отстранили .

8. Анхель Корреа получил 5 матчей дисквалификации. Форвард «Атлетико» выругался в адрес судьи, назвав его «сыном тысячи шлюх».

9. КДК запросил видео с камер стадиона «Факела», но там нет звука . Зачинщиков расистских выкриков в адрес Вендела не получится определить.

10. 300 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Зенит».

11. Совладелец «Бакс» и бывший игрок НБА Джуниор Бриджмен умер в возрасте 71 года.

12. «Шанхай» Леонида Слуцкого вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв 0:4 «Кавасаки». Это самое крупное поражение «Шэньхуа» с июля 2023-го.

13. Два сотрудника «Салавата Юлаева» были задержаны за попытку вывоза 2,5 кг черной икры из Хабаровска, утверждает Sport Baza.

14. Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. Первые матчи. Московское «Динамо» уступило «Кузбассу», «СКА-Нефтяник» победил «Водник».

Цитаты дня.

Артем Дзюба: «В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 или нет . Многие хотят увидеть мои прощальные матчи – это было бы красиво»

Журова об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Таким образом поощряется нацизм . Они связывают победу 9 мая с победой в СВО – это не плохо, пусть так и думают»

Винисиус о победе «Реала» над «Атлетико»: «Боже мой! Есть только один «Мадрид»! »

Ротенберг о том, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо»: «Это ваш друг Рабинер заявил? Из той же синагоги . Он сам решит, как видит свое будущее, лучше не загадывать»

Прокурор Феррари о смерти Марадоны: «Медики и все, кто отвечал за его безрассудное лечение, должны понести ответственность . Кто говорил, что не замечал происходящего с Диего, тот лжет»

«Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе» . Фанаты «Атлетико» оскорбляли вингера «Реала» перед матчем в ЛЧ