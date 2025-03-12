  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе». Фанаты «Атлетико» оскорбляли вингера «Реала» перед матчем в ЛЧ
49

«Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе». Фанаты «Атлетико» оскорбляли вингера «Реала» перед матчем в ЛЧ

Игрока «Реала» Винисиуса оскорбляли на почве расизма перед мадридским дерби.

«Атлетико» принимает «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм). 

Перед началом встречи фанаты хозяев, собравшиеся у стадиона, скандировали «Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе». 

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Начо Лосано
болельщики
дискриминация
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВинисиус Жуниор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Закрыто дело об оскорблении девочки в футболке Винисиуса фанатом «Атлетико» перед дерби в 2023-м. Суд посчитал недостаточными доказательства преступления
1319 февраля, 10:26
Фанаты «Атлетико» называли Винисиуса «шимпанзе» на матче с «Байером»
10423 января, 20:54
«Реал» обвинил Ла Лигу в том, что крики «Винисиус – обезьяна», «Сдохни, Куртуа!» и нож фаната «Атлетико» не попали в отчет о дерби для правоохранительных органов
441 октября 2024, 14:24
Движение против нетерпимости пожаловалось в Генпрокуратуру Испании на поведение фанатов «Атлетико» в дерби. Требуют уголовной ответственности за расизм в адрес Винисиуса и пожелания смерти Куртуа
151 октября 2024, 11:13
«Винисиуса называли «обезьяной» сотни фанатов «Атлетико», взрослые и дети – я в шоке, худший матч в моей жизни. Расизм – зло». Арт-директор «Реала» о дерби
20230 сентября 2024, 21:49
Главные новости
«Реал» пропустил на 28-й секунде. Это самый быстрый гол «Атлетико» в ЛЧ
1430 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд одолела «Лилль», «Арсенал» играет с ПСВ, «Астон Вилла» – с «Брюгге»
43538 минут назадLive
«Атлетико» – «Реал». 1:0 – Галлахер забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
10338 минут назадLive
«Брюгге» или «Брюге»? «Ференцварош» или «Ференцвареш»? Проверьте свою футбольную грамотность
39 минут назадСпецпроект
«Спартак» сыграет с «Уралом» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, «Локомотив» – с «Ахматом»
1240 минут назад
«Барселона» встретится с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ. Она обыграла дортмундцев в декабре
42сегодня, 19:37
«Боруссия» вышла в 1/4 ЛЧ, одержав волевую победу над «Лиллем» – 2:1
24сегодня, 19:37
У Гуарирапы 0 голов в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах
21сегодня, 19:36
ЦСКА обыграл «Динамо» в Кубке России – 2:1. Маухуба удалили на 61-й
88сегодня, 19:25
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Зенит» одолел «Ростов», ЦСКА обыграл «Динамо»
520сегодня, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – ПСВ. 2:1 – Райс забил. Онлайн-трансляция
141 минуту назадLive
Итурральде о руке Джулиано Симеоне в матче с «Реалом»: «Даже если мяч в нее попал, это не наказуемо. Это естественное положение»
13 минуты назадФото
Зинченко забил за «Арсенал» впервые с 2023 года – в матче с ПСВ в ЛЧ
219 минут назад
Николич про 2:1 с «Динамо»: «Результат неплохой, ЦСКА мог забить еще. Не понравилось, что допустили нервную концовку, опасные удары»
420 минут назад
«Астон Вилла» – «Брюгге». 0:0 – Саббе удален на 16-й минуте! Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Личка об 1:2 от ЦСКА: «Тяжело, когда у соперника играют Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев. Если бы «Динамо» было смелее впереди, то могло бы забить 2-й мяч»
327 минут назад
Гасперини о том, станцует ли он самбу в случае чемпионства «Аталанты»: «Конечно. Я поеду в Рио»
446 минут назад
«Боруссия» вышла в четвертьфинал ЛЧ во 2-й раз подряд. Она играла в финале в прошлом сезоне
49 минут назад
У ЦСКА четыре победы и две ничьих в шести последних матчах
6сегодня, 19:28
Мостовой о вылете «Краснодара» из Кубка: «После этого всегда говорят «сконцентрируемся на чемпионате». А не вылетели бы – сказали бы другую фразу. Все в футболе давным-давно придумано»
5сегодня, 19:09