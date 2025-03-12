«Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе». Фанаты «Атлетико» оскорбляли вингера «Реала» перед матчем в ЛЧ
Игрока «Реала» Винисиуса оскорбляли на почве расизма перед мадридским дерби.
«Атлетико» принимает «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Перед началом встречи фанаты хозяев, собравшиеся у стадиона, скандировали «Оле, оле, оле, Винисиус – шимпанзе».
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Начо Лосано
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