«Реал» пропустил на 28-й секунде. Это самый быстрый гол «Атлетико» в ЛЧ

«Атлетико» забил «Реалу» на 28-й секунде и установил клубный рекорд.

Команды Диего Симеоне и Карло Анчелотти встречаются в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходит на «Метрополитано».

Уже на 28-й секунде хозяева сумели открыть счет. Конор Галлахер в падении отправил мяч в сетку из пределов вратарской площади после того, как полузащитник Родриго Де Поль прострелил с правого фланга.

Это самый быстрый гол «Атлетико» в истории Лиги чемпионов.

«Атлетико» – «Реал». 1:0 – Галлахер забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция