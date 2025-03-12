«Реал» пропустил на 28-й секунде. Это самый быстрый гол «Атлетико» в ЛЧ
«Атлетико» забил «Реалу» на 28-й секунде и установил клубный рекорд.
Команды Диего Симеоне и Карло Анчелотти встречаются в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходит на «Метрополитано».
Уже на 28-й секунде хозяева сумели открыть счет. Конор Галлахер в падении отправил мяч в сетку из пределов вратарской площади после того, как полузащитник Родриго Де Поль прострелил с правого фланга.
Это самый быстрый гол «Атлетико» в истории Лиги чемпионов.
«Атлетико» – «Реал». 1:0 – Галлахер забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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