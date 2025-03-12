Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» против «Реала», «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Лилля», «Арсенал» сыграет с ПСВ, «Астон Вилла» – с «Брюгге»
В Лиге чемпионов УЕФА пройдут ответные матчи 1/8 финала.
«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Лиллем» на выезде, «Атлетико» и «Реал» сойдутся в мадридском дерби, «Астон Вилла» примет «Брюгге», «Арсенал» – ПСВ.
1/8 финала
Ответные игры
Европа. Лига чемпионов 12 марта 17:45
1/8 финалаПьер Моруа
До матча
-XG-
Первый матч: 1:1
1/8 финалаМетрополитано
До матча
-XG-
Первый матч: 1:2
1/8 финалаЭмирейтс
Первый матч: 7:1
1/8 финалаВилла Парк
До матча
-XG-
Первый матч: 3:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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