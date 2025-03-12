Дзюба забил 235-й гол в карьере – «Спартаку» в Кубке после выхода на замену. Ранее Артем превзошел рекорд Кержакова

Артем Дзюба забил 235-й гол в карьере.

Нападающий «Акрона » отличился в матче 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком ».

В прошлой игре, против «Крыльев Советов» в Мир РПЛ (2:0), 36-летний Дзюба забил 234-й мяч и побил рекорд Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.