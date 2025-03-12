Дзюба забил 235-й гол в карьере – «Спартаку» в Кубке после выхода на замену. Ранее Артем превзошел рекорд Кержакова
Артем Дзюба забил 235-й гол в карьере.
Нападающий «Акрона» отличился в матче 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».
В прошлой игре, против «Крыльев Советов» в Мир РПЛ (2:0), 36-летний Дзюба забил 234-й мяч и побил рекорд Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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