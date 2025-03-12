ЦСКА – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
ЦСКА примет московское «Динамо» в 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший – во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов.
Россия. FONBET Кубок России 12 марта 17:30
Путь РПЛ – полуфиналВЭБ Арена
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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