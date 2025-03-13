Винисиус не реализовал пенальти, назначенный за фол Лангле на Мбаппе. Вингер «Реала» пробил выше ворот «Атлетико»

Винисиус Жуниор не реализовал пенальти в дерби «Реала» с «Атлетико».

«Матрасники» принимают «сливочных» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

На 69-й минуте защитник хозяев Клеман Лангле схватил Килиана Мбаппе руками в своей штрафной площади и повалил нападающего гостей на газон. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк назначил 11-метровый и показал французу желтую карточку.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор не смог сравнять счет – он пробил с точки выше ворот.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции