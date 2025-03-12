Ротенберг о том, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо»: «Это ваш друг Рабинер заявил? Из той же синагоги. Он сам решит, как видит свое будущее, лучше не загадывать»

Ротенберг ответил на вопрос, попытается ли СКА перехватить Овечкина у «Динамо».

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Ранее 39-летний форвард заявил , что не планирует продлевать контракт с «Вашингтоном», который действует до 2026 года, и вернется в московское «Динамо».

– Сейчас весь хоккейный мир следит за погоней Александра Овечкина за Уэйном Гретцки, а сам Александр заявил, что не будет продлевать контракт с «Вашингтоном», а собирается вернуться в Россию. СКА попытается перехватить его у «Динамо», как перехватил у «Автомобилиста» Павла Дацюка и у «Трактора» Евгения Кузнецова?

– Это ваш друг Рабинер заявил? Из той же синагоги.

– Нет, он из другой синагоги. Я вообще тайно не посещаю синагогу.

– Я хочу сказать, что мы желаем Саше Овечкину сначала, чтобы он шаг за шагом как можно больше шайб забил. Здоровья ему пожелаем. А дальше, я думаю, он сам решит, как он видит свое будущее. Здесь лучше не загадывать.

Сейчас все мы должны болеть за Сашу, чтобы он в следующей игре забил. Мы с ним общались, он настроен, очень много работает, тренируется, чтобы в каждой игре забивать, помогать команде. Команда идет на первом месте. Очень сильная команда в этом сезоне. Командный успех всегда на первом месте.

Я уверен, что Саша всегда будет делать все возможное, чтобы побеждать и забивать как можно больше шайб. И я хочу сказать то, что делает Саша Овечкин на сегодняшний день, с точки зрения популяризации хоккея: каждый день мы включаем телевизор, видим голы Саши, наши дети видят голы Саши. Все детишки в России сейчас, можно сказать, благодаря Саше, идут в хоккей.

Мы все в плюсе, потому что у нас очереди в нашу академию СКА, благодаря, конечно, Саше в первую очередь, потому что он сейчас везде.

Раньше мы включали телевизор, там не всегда показывали хоккей. Не буду про другие виды спорта говорить, с огромным уважением отношусь к каждому виду спорта. Сейчас мы включаем телевизор, мы видим Сашу Овечкина, хоккей. Это то, к чему мы стремились всегда.

Это огромная благодарность, низкий поклон, с огромным уважением отношусь к Сане. Пожелаем ему успехов и как можно больше шайб в следующей игре, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.