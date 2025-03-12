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«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» на выезде сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет Okko.

Европа. Лига чемпионов 12 марта 20:00
1/8 финала
Метрополитано
Атлетико
До матча
-XG-
Реал Мадрид
Коэффициенты

Первый матч: 1:2

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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