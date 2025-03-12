У Дзюбы 9 голов в 21 матче против «Спартака»
Артем Дзюба забил свой 9-й гол в ворота «Спартака».
Нападающий «Акрона» отличился в матче 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:3).
Дзюба провел 21-й матч против «Спартака» в карьере. В играх против своего бывшего клуба Артем отметился 9 голами и 2 голевыми передачами.
Подробную статистику 36-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости