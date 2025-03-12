У Дзюбы 9 голов в 21 матче против «Спартака»

Артем Дзюба забил свой 9-й гол в ворота «Спартака».

Нападающий «Акрона » отличился в матче 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:3).

Дзюба провел 21-й матч против «Спартака » в карьере. В играх против своего бывшего клуба Артем отметился 9 голами и 2 голевыми передачами.

Подробную статистику 36-летнего форварда можно найти здесь .