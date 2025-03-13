Альварес поскользнулся и коснулся мяча обеими ногами в серии пенальти – гол «Реалу» не засчитали. Льоренте пробил в перекладину после того, как Облак отразил удар Васкеса
Два футболиста «Атлетико» не реализовали пенальти в серии с «Реалом».
Нападающий Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный судья Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
Яну Облаку удалось парировать удар Лукаса Васкеса, однако пробивший следом Маркос Льоренте попал в перекладину. «Атлетико» проиграл и вылетел из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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