Альварес поскользнулся и коснулся мяча обеими ногами в серии пенальти – гол «Реалу» не засчитали. Льоренте пробил в перекладину после того, как Облак отразил удар Васкеса

Два футболиста «Атлетико» не реализовали пенальти в серии с «Реалом».

Нападающий Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный судья Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

Яну Облаку удалось парировать удар Лукаса Васкеса, однако пробивший следом Маркос Льоренте попал в перекладину. «Атлетико» проиграл и вылетел из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала.