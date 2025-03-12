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КХЛ. «Металлург» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Ладой», «Ак Барс» – с «Трактором»

«Металлург» примет ЦСКА в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Спартак» сыграет с «Ладой», «Ак Барс» – с «Трактором».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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