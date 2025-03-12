НБА. «Бостон» примет «Оклахому», «Денвер» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матча.

Действующий чемпион «Бостон » примет на своей площадке лидера Западной конференции «Оклахому». Вторая команда Запада «Денвер » встретится с «Миннесотой», которая выиграла пять матчей подряд. Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.