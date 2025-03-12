300 тысяч Fan ID оформлено в Санкт-Петербурге: «Гордимся тем, что стали первыми в России по доле жителей с картой болельщика. Мы создаем новую культуру посещения матчей»

В Санкт-Петербурге оформлено 300 тысяч Fan ID.

«Зенит » сообщил о достижении юбилейной отметки.

«Обладателя карты, 16-летнего Григория, ждал самый приятный для болельщика сине-бело-голубых подарок: его поздравил защитник основного состава «Зенита» Сергей Волков. Компанию ему составил Синегривый Лев – талисман и символ чемпионов России.

Защитник сине-бело-голубых подарил владельцу 300-тысячной карты болельщика клубные сувениры и сделал фото на память», – говорится в сообщении клуба.

«Мы гордимся тем, что Петербург стал первым в России по доле жителей, оформивших карту болельщика.

Мы создаем новую культуру посещения матчей. Карта болельщика – это не просто документ, а ваш персональный пропуск в мир большого футбола, современный цифровой инструмент, который делает посещение матчей удобным, быстрым и безопасным. Триста тысяч болельщиков уже сделали свой выбор, и это показатель доверия жителей к системе.

Мы делаем все, чтобы зрители могли сосредоточиться только на игре, чтобы посещение матчей оставалось праздником, а не бюрократическим квестом», — отметила председатель комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Юлия Смирнова.

Фото: fc-zenit.ru