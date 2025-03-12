«Шанхай» Слуцкого вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв 0:4 «Кавасаки». Это самое крупное поражение «Шэньхуа» с июля 2023-го

«Шанхай Шэньхуа» крупно уступил «Кавасаки» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.

Японский клуб победил со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал турнира, по голу забили Асахи Сасаки, Эрисон , Тацуя Ито и Марсиньо да Силва . В первом матче команда Леонида Слуцкого выиграла 1:0 благодаря автоголу Коты Такаи.

«Шэньхуа» не проигрывал так крупно с июля 2023 года: тогда уступили 0:5 шанхайскому «Порту» в 19-м туре Суперлиги Китая, при российском тренере такое случилось впервые.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 29 марта встретится с «Хэнанем» в 13:00 по московскому времени.

6 апреля у «Шэньхуа» важное дерби против «Порта», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35.