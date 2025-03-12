«Шанхай» Слуцкого вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв 0:4 «Кавасаки». Это самое крупное поражение «Шэньхуа» с июля 2023-го
«Шанхай Шэньхуа» крупно уступил «Кавасаки» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии.
Японский клуб победил со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал турнира, по голу забили Асахи Сасаки, Эрисон, Тацуя Ито и Марсиньо да Силва. В первом матче команда Леонида Слуцкого выиграла 1:0 благодаря автоголу Коты Такаи.
«Шэньхуа» не проигрывал так крупно с июля 2023 года: тогда уступили 0:5 шанхайскому «Порту» в 19-м туре Суперлиги Китая, при российском тренере такое случилось впервые.
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 29 марта встретится с «Хэнанем» в 13:00 по московскому времени.
6 апреля у «Шэньхуа» важное дерби против «Порта», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 14:35.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Сайт АФК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости