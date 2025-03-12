Соболев ни разу не забил в 8 последних матчах за «Зенит». Гол «Ростову» не засчитали из-за офсайда
Александр Соболев не забивает 8 матчей подряд.
Нападающий «Зенита» был заменен в перерыве матча с «Ростовом» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм).
На 20-й минуте Соболев поразил ворота соперника, но гол не был засчитан из-за офсайда. Больше в этой игре он не забивал.
28-летний форвард не забил ни одного мяча в восьми последних официальных матчах. Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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