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Глава FIS о скандале с костюмами норвежских прыгунов с трамплина: «Я глубоко шокирован. В нашем спорте нет места манипуляциям»

Глава FIS заявил, что глубоко шокирован скандалом с костюмами прыгунов на ЧМ.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

Руководство сборной Норвегии признало, что комбинезоны модифицировали сознательно, понимая, что это нарушает правила.

«Я глубоко шокирован событиями, которые произошли во время субботних соревнований по прыжкам с трамплина.

Уважение и справедливость являются основными ценностями нашего спорта, гарантирующими, что лучший спортсмен побеждает заслуженно. Здесь абсолютно нет места манипуляциям, и мы серьезно относимся ко всем проблемам и подходим к ним с открытостью и тщательностью.

Тема манипуляций может бросить тень на чемпионат, и особенно на спортсменов и команды, которые честно боролись за победу», – сказал президент Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш.

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
Йоханн Андре Форфанг
logoFIS
logoЙохан Элиаш
Мариус Линдвик
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoчемпионат мира
прыжки с трамплина
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