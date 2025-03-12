Глава FIS о скандале с костюмами норвежских прыгунов с трамплина: «Я глубоко шокирован. В нашем спорте нет места манипуляциям»
8 марта на чемпионате мира в Тронхейме норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.
Руководство сборной Норвегии признало, что комбинезоны модифицировали сознательно, понимая, что это нарушает правила.
«Я глубоко шокирован событиями, которые произошли во время субботних соревнований по прыжкам с трамплина.
Уважение и справедливость являются основными ценностями нашего спорта, гарантирующими, что лучший спортсмен побеждает заслуженно. Здесь абсолютно нет места манипуляциям, и мы серьезно относимся ко всем проблемам и подходим к ним с открытостью и тщательностью.
Тема манипуляций может бросить тень на чемпионат, и особенно на спортсменов и команды, которые честно боролись за победу», – сказал президент Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш.
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