Прокурор Феррари о смерти Марадоны: «Медики и все, кто отвечал за его безрассудное лечение, должны понести ответственность. Кто говорил, что не замечал происходящего с Диего, тот лжет»

Прокурор Патрисио Феррари высказался на суде по делу о смерти Диего Марадоны.

Во вторник в Аргентине начался судебный процесс над семью медработниками, оказывавшими помощь Марадоне в последние дни его жизни – терапевтами, психиатром, психологом и медсестрами. Им грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения по обвинению в умышленном убийстве.

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока «Бока Хуниорс », «Барселоны» и «Наполи » называли остановку сердца, однако вскрытие также выявило вторичный острый отек легких и обострившуюся хроническую сердечную недостаточность. Кроме того, согласно экспертному заключению, Марадона также страдал от таких патологий, как проблемы с почками и печенью, неврологические расстройства и зависимость от алкоголя и психотропных препаратов.

«Кто бы ни говорил вам, что они не замечали, что происходило с Диего, они лгут вам в лицо, его состояние говорило само за себя.

Любого, кто думает о члене своей семьи, кто видит его лежащим в постели в таком состоянии в течение нескольких дней, обманывают, не говоря о том, что он стал жертвой убийства.

Пока это происходило, вся банда была заинтересована только в заполнении отчетов, чтобы доказать, что они делали то, чего не делали. Медицинская бригада, оказывавшая ему помощь, а также лица, ответственные за это неудачное и безрассудное лечение, должны нести совместную ответственность за смерть Диего Марадоны .

Каждый, кто приезжал в дом и имел возможность увидеть Марадону, предупреждал врачей и тех, кто отвечал за госпитализацию на дому, об его состоянии, которое, по всеобщему мнению, было критическим», – сказал на слушании прокурор Патрисио Феррари.