КДК запросил видео с камер стадиона «Факела», но там нет звука. Зачинщиков расистских выкриков в адрес Вендела не получится определить («Мутко против»)
Однако, как сообщает телеграм-канал «Мутко против», оказалось, что они без звука. В связи с этим «невозможно понять», кто из болельщиков скандировал расистские выкрики.
С камеры стадиона, которая находится в десятках метров от трибуны, «просто нереально со сто процентной вероятностью» определить, какой именно звук произносит зритель, подчеркивает источник. Отмечается, что, скорее всего, речь будет идти о коллективной ответственности, а не о наказании конкретных болельщиков.
Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.
Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
КДК РФС рассмотрит эти инциденты на заседании 13 марта. «Зенит» добивается отмены дисквалификации.
Фак = бан, а фак в ответ на расизм – нет? Изучаем дело Вендела
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