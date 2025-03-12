  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК запросил видео с камер стадиона «Факела», но там нет звука. Зачинщиков расистских выкриков в адрес Вендела не получится определить («Мутко против»)
74

КДК запросил видео с камер стадиона «Факела», но там нет звука. Зачинщиков расистских выкриков в адрес Вендела не получится определить («Мутко против»)

КДК РФС запросил видеозаписи с камер на стадионе «Факела» по делу Вендела.

Однако, как сообщает телеграм-канал «Мутко против», оказалось, что они без звука. В связи с этим «невозможно понять», кто из болельщиков скандировал расистские выкрики.

С камеры стадиона, которая находится в десятках метров от трибуны, «просто нереально со сто процентной вероятностью» определить, какой именно звук произносит зритель, подчеркивает источник. Отмечается, что, скорее всего, речь будет идти о коллективной ответственности, а не о наказании конкретных болельщиков.

Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

КДК РФС рассмотрит эти инциденты на заседании 13 марта. «Зенит» добивается отмены дисквалификации.

Фак = бан, а фак в ответ на расизм – нет? Изучаем дело Вендела

Опубликовано: Sports
logoФакел
logoЗенит
КДК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о ситуации с Венделом: «Лично я его понимаю, это расизм. Он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент, мы видели Винисиуса»
28сегодня, 06:36
Веллитон о ситуации вокруг Вендела: «Я тоже сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят»
18сегодня, 04:45
Радимов про Глушенкова: «Он как инородное тело после травмы. Все невпопад. Надо ударить – он не бьет. Надо отдать пас – не отдает. Такими темпами можно и потерять место в составе»
31вчера, 19:32
Главные новости
В Аргентине начался суд по делу о смерти Марадоны. Семерых медработников обвиняют в умышленном убийстве – им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы
37 минут назад
Георгий Черданцев: «Энрике в «ПСЖ» показывает, как можно играть в крутой современный футбол без «собаки» в центре поля. В «Спартаке» Пруцев-Умяров в центре и Мартинс вокруг них – рабочая гипотеза»
1827 минут назад
«Акрон» запустил наружную рекламу с упоминанием рекорда Дзюбы в Москве, Петербурге и других городах России
2042 минуты назадВидео
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2. «Спартак» сыграет с «Акроном», «Урал» против «Рубина»
152сегодня, 10:58
Анри считает Рафинью лидером в борьбе за «Золотой мяч»: «Он в лучшей форме, забил много голов и всего один с пенальти. Не говорю, что Кейн или Салах плохи, но стоит говорить о нем чуть больше»
25сегодня, 10:56
Приоритет Погба – вернуться в топ-лигу Европы. Им интересуются «Марсель», «Фиорентина» и клубы Ла Лиги
4сегодня, 10:48
Джон Кордоба: «Мне не интересна капитанская повязка, ее можно отдать кому угодно. Мне важно, чтобы «Краснодар» добивался результата»
8сегодня, 10:33
Корреа получил 5 матчей дисквалификации. Форвард «Атлетико» выругался в адрес судьи, назвав его «сыном тысячи шлюх»
49сегодня, 10:28
Слот о «ПСЖ»: «Они могут выиграть ЛЧ, но есть и другие команды, способные на это – «Барса», Реал», «Арсенал», «Бавария». Удача и судейство могут сыграть свою роль»
42сегодня, 10:23
Итальянский ресторан в Мадриде, в который инвестировали Роналду и Надаль, закрылся
7сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о Кейне: «С возрастом он стал только лучше. Это огромное подспорье, когда у тебя есть топ-игрок, который хочет бегать и сражаться, как молодой»
12 минут назад
Ян Дюрица: «Дзюба – легенда российского футбола. Он заслужил этот рекорд»
315 минут назад
«Астон Вилла» ведет переговоры с «ПСЖ» о выкупе Асенсио. Парижане запрашивают за хавбека 15 млн евро (Give Me Sport)
341 минуту назад
Агент Тюкавина о восстановлении игрока после «крестов»: «От 4 до 6 месяцев. В свое время Баджо восстановился за четыре месяца, желая попасть на ЧМ»
545 минут назад
Риоло хвалит Энрике: «Он больше не устраивает эксперименты, от которых болела голова, не ведет себя высокомерно. Я редко видел «ПСЖ», в котором игроки так много и слаженно бегают»
556 минут назад
«Акрон» принимает ЦСКА. Приходите поддержать команду в матче против красно-синих!
1сегодня, 11:00Реклама
«Акрон» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
13сегодня, 10:54
Бонуччи о 0:4 «Ювентуса» с «Аталантой»: «Я смотрел матч с детьми, они были в отчаянии, как и я, это разбило мне сердце. Игрокам не хватает опыта и характера»
3сегодня, 10:36
Бруну об Амориме: «Мы хотим воссоздать в «МЮ» то, что было у него в «Спортинге». Для этого нужны трофеи»
5сегодня, 10:23
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Шанхай» Слуцкого встречается с «Кавасаки»
21сегодня, 10:02Live