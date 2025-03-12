КДК запросил видео с камер стадиона «Факела», но там нет звука. Зачинщиков расистских выкриков в адрес Вендела не получится определить («Мутко против»)

КДК РФС запросил видеозаписи с камер на стадионе «Факела» по делу Вендела.

Однако, как сообщает телеграм-канал «Мутко против», оказалось, что они без звука. В связи с этим «невозможно понять», кто из болельщиков скандировал расистские выкрики.

С камеры стадиона, которая находится в десятках метров от трибуны, «просто нереально со сто процентной вероятностью» определить, какой именно звук произносит зритель, подчеркивает источник. Отмечается, что, скорее всего, речь будет идти о коллективной ответственности, а не о наказании конкретных болельщиков.

Напомним, полузащитник «Зенита» Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал игроку прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

КДК РФС рассмотрит эти инциденты на заседании 13 марта. «Зенит» добивается отмены дисквалификации.

Фак = бан, а фак в ответ на расизм – нет? Изучаем дело Вендела