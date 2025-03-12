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FIS изменит правила контроля костюмов на соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью после скандала на ЧМ в Тронхейме

FIS усилит контроль костюмов на соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) изменит правила контроля костюмов на соревнованиях по прыжкам с трамплина и двоеборью.

8 марта на чемпионате мира в Тронхейме норвежцев Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами. Линдвик лишился серебра, Форфанг – пятого места в соревнованиях на большом трамплине.

Руководство сборной Норвегии признало, что комбинезоны модифицировали сознательно, понимая, что это нарушает правила.

«Учитывая серьезность ситуации в Тронхейме, правила контроля костюмов будут немедленно скорректированы на оставшуюся часть сезона на Кубке мира как в прыжках с трамплина, так и в двоеборье.

Эти корректировки были доведены до сведения тренеров во вторник, 12 марта, и будут обсуждены и официально оформлены на сегодняшнем совещании в Холменколлене. Вскоре после этого они будут опубликованы полностью», – говорится в сообщении FIS, которое приводит NTB.

13 марта в Холменколлене стартует многодневка Raw Air. Новые правила будут применять уже в ходе турнира.

По информации NTB, спортсменам теперь разрешается выступать только в одном костюме до конца сезона. Выбранный ими костюм должен был использоваться на Кубке мира ранее в сезоне и должен быть оснащен микрочипом от FIS.

Костюмы пройдут повторную проверку перед соревнованиями в Холменколлене. Вероятно, FIS также будет отвечать за хранение всех костюмов.

«Мы жульничали». Катастрофа Норвегии на лыжном ЧМ – признание в техническом допинге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: VG
прыжки с трамплина
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
logoFIS
logoКубок мира
Raw Air (норвежское турне)
logoчемпионат мира
двоеборье
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