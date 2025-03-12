Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит»

Артем Дзюба заявил, что Александр Кержаков не поздравил его с рекордом.

В игре против «Крыльев Советов» в Мир РПЛ (2:0) 36-летний Дзюба забил 234-й мяч и побил рекорд Александра Кержакова , став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сегодня форвард «Акрона » улучшил свой показатель, отличившись в матче со «Спартаком» в Фонбет Кубке России (2:3).

«Кержаков поздравил? Нет. Он вообще как‑то токсично себя ведет, лукавит как‑то», – сказал Дзюба.

Кержаков о том, что Дзюба побил его рекорд: «Молодец! Не следил за этим – наблюдаю за сыном на турнире»

Кержаков о рекорде по голам: «Очень странная вещь, футбол – командный вид. Я закончил 7 лет назад, спокойно отношусь – это цифры партнеров в том числе. Пусть Дзюба наслаждается, я не переживаю»

Артем Дзюба: «В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 или нет. Многие хотят увидеть мои прощальные матчи – это было бы красиво»