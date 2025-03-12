FIS отстранила норвежских прыгунов с трамплина Форфанга и Линдвика до окончания расследования манипуляций с костюмами на ЧМ-2025
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов (FIS).
8 марта норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами на чемпионате мира в Тронхейме. Выяснилось, что в их костюмы вшивался запрещенный правилами материал.
«FIS временно отстранила трех норвежских должностных лиц и двух спортсменов, в отношении которых ведется расследование в связи с их предполагаемой причастностью к незаконным манипуляциям с экипировкой на соревнованиях по прыжкам с трамплина среди мужчин на большом трамплине на чемпионате мира в Тронхейме.
Тренер команды Магнус Бревиг, помощник тренера Томас Лоббен, сотрудник службы поддержки Адриан Ливелтен и спортсмены Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг были уведомлены о том, что они находятся под расследованием Управления FIS по этике и соответствию и временно отстраняются от участия в турнирах FIS и мероприятиях, организованных Национальной ассоциацией лыжного спорта, до окончания процедуры расследования.
Кроме того, по запросу внешних следователей из Независимого управления FIS по этике и соответствию 11 марта были изъяты все прыжковые костюмы, которые носили норвежские команды на чемпионате мира 2025 года – как в прыжках с трамплина, так и в лыжном двоеборье, как в мужских, так и в женских соревнованиях.
Костюмы будут отправлены на повторную проверку в рамках продолжающегося расследования», – говорится в заявлении FIS.
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