НХЛ. «Детройт» примет «Баффало», «Калгари» против «Ванкувера», «Юта» сыграет с «Анахаймом», «Сиэтл» – «Монреаль»

«Детройт» примет «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Калгари » сыграет с «Ванкувером », «Юта» проведет матч с «Анахаймом », «Сиэтл » будет противостоять «Монреалю».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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