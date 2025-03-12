Мартинс сделал дубль с матче «Акроном». У хавбека «Спартака» 5 голов в Кубке России, в РПЛ – ноль
Кристофер Мартинс сделал дубль в матче Фонбет Кубка России.
Полузащитник «Спартака» отличился на 17-й и 59-й минутах матча 1/4 финала Пути регионов против «Акрона».
В этом сезоне на счету Мартинса уже 5 голов в рамках Кубка России за «Спартак».
При этом люксембуржец еще не забивал в текущем розыгрыше Мир РПЛ.
Со статистикой Мартинса можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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