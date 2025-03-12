Мартинс сделал дубль с матче «Акроном». У хавбека «Спартака» 5 голов в Кубке России, в РПЛ – ноль

Кристофер Мартинс сделал дубль в матче Фонбет Кубка России.

Полузащитник «Спартака » отличился на 17-й и 59-й минутах матча 1/4 финала Пути регионов против «Акрона ».

В этом сезоне на счету Мартинса уже 5 голов в рамках Кубка России за «Спартак».

При этом люксембуржец еще не забивал в текущем розыгрыше Мир РПЛ .

Со статистикой Мартинса можно ознакомиться здесь.