Два сотрудника «Салавата» были задержаны за попытку вывоза 2,5 кг черной икры из Хабаровска (Sport Baza)
Как сообщает Sport24 со ссылкой на Sport Baza, первый заместитель гендиректора «Салавата Юлаева» Александр Кислицын и начальник уфимской команды Юрий Попов были задержаны 6 марта в аэропорту Хабаровска.
При себе у них было пять полукилограммовых банок с черной икрой.
Сообщается, что Попов заявил, что вся икра принадлежит ему. Он рассказал, что купил ее с рук для себя, никаких чеков или документов у него нет и он не знал, что они нужны. По его словам, продавец заявил, что икра была выращена искусственно, а значит, никаких проблем не возникнет.
Утверждается, что после опроса сотрудников «Салавата» отпустили, к тому времени остальная команда уже улетела в Уфу.
На Попова был оформлен материал проверки (по предварительным данным, по статье 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). Икру отправили на экспертизу.
Напомним, 6 марта «Салават» в Хабаровске обыграл «Амур» (2:1 ОТ).
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