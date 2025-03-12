«Акрон» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Спартак» сыграет с «Акроном» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в первый этап 1/2 финала, проигравший завершит выступление в турнире.

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