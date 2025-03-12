«Акрон» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
«Спартак» сыграет с «Акроном» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
Победитель одноматчевого противостояния выйдет в первый этап 1/2 финала, проигравший завершит выступление в турнире.
Россия. FONBET Кубок России 12 марта 13:00
Путь регионов - 1/4 финала - 2 раундСамара-Арена
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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