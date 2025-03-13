«Реал» сыграет с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ, «Барселона» – с «Боруссией», «ПСЖ» – с «Астон Виллой», «Бавария» – с «Интером»
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.
По итогам 1/8 финала сформировались следующие пары:
«ПСЖ» – «Астон Вилла»
«Барселона» – «Боруссия»
«Бавария» – «Интер»
Первые матчи пройдут 8-9 апреля, ответные – 15-16 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
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