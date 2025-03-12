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Журова об отказе Листуновой в нейтральном статусе: «Таким образом поощряется нацизм. Они связывают победу 9 мая с победой в СВО – это не плохо, пусть так и думают»

Журова сравнила с нацизмом отказ гимнастке Листуновой в нейтральном статусе.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

«Не очень они любят, когда их называют нацистами, но как это еще можно назвать? Именно таким образом поощряется нацизм, потому что победа во Второй мировой войне была общей, хоть вклад Советского Союза и был самый большой.

Осуждать и не допускать спортсменов, которые почитают своих предков, недопустимо и беспредельно, потому что этот день должен праздновать весь мир.

Они связывают победу 9 мая с победой в СВО. Это, конечно, не плохо, пусть так и думают. Но по факту это не так. Очень странно за это не допускать спортсменов. Появляется мысль, что они делают это умышленно.

К сожалению, вижу в этом злой умысел столкнуть нас между собой. Потому что таким образом появляется шанс, что мы скажем: «Если одного не допустили, давайте не поедем все». Это провокация», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoСветлана Журова
День Победы
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
Виктория Листунова
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FIG
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