Винисиус о победе «Реала» над «Атлетико»: «Боже мой! Есть только один «Мадрид»!»
Винисиус опубликовал эмоциональный пост после победы «Реала» над «Атлетико».
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Винисиус не забил с точки в основное время второго матча и был заменен перед серией 11-метровых ударов.
«Боже мой! ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН «МАДРИД»!
Но мы все это знаем. Давайте перейдем к следующему этапу!» – написал бразилец в X.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Винисиуса в X
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