Винисиус о победе «Реала» над «Атлетико»: «Боже мой! Есть только один «Мадрид»!»

Винисиус опубликовал эмоциональный пост после победы «Реала» над «Атлетико».

«Реал » прошел «Атлетико » в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти). Винисиус не забил с точки в основное время второго матча и был заменен перед серией 11-метровых ударов.

«Боже мой! ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН «МАДРИД»!

Но мы все это знаем. Давайте перейдем к следующему этапу!» – написал бразилец в X.