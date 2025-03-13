Тарасенко забросил победную шайбу в игре с «Баффало», прервав серию без голов из 6 матчей. У него 9+18 в 63 встречах
Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в игре с «Баффало» (7:3).
Форвард «Детройта» прервал 6-матчевую безголевую серию, набрав 27-е (9+18) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 63 встречи.
Сегодня за 15:14 (2:36 – в большинстве, 0:56 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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