Тарасенко забросил победную шайбу в игре с «Баффало», прервав серию без голов из 6 матчей. У него 9+18 в 63 встречах

Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в игре с «Баффало» (7:3).

Форвард «Детройта » прервал 6-матчевую безголевую серию, набрав 27-е (9+18) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 63 встречи.

Сегодня за 15:14 (2:36 – в большинстве, 0:56 – в меньшинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».