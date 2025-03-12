Корреа получил 5 матчей дисквалификации. Форвард «Атлетико» выругался в адрес судьи, назвав его «сыном тысячи шлюх»
Анхель Корреа получил 5 матчей дисквалификации.
Четыре матча бана форвард «Атлетико» получил за оскорбление судьи и один – за удаление. Санкция будет применена в Ла Лиге и Кубке Испании.
Нападающий «Атлетико» получил красную карточку за подкат на 88-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:2). После удаления Корреа оскорбил арбитра Куадру Фернандеса, используя нецензурную лексику. Судья зафиксировал его слова в протоколе.
«На 88-й минуте Анхель Корреа был удален с поля по следующей причине: совершил грубый подкат против соперника в борьбе за мяч с чрезмерным применением силы.
После того, как ему была показана красная карточка, данный игрок обратился ко мне со следующими словами: «Сын тысячи шлюх, засранец. ## твою мать», – написал Фернандес в протоколе.
Опубликовано: Sports
Источник: El Partidazo de COPE
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