Совладелец «Бакс» и бывший игрок НБА Джуниор Бриджмен умер в возрасте 71 года

Джуниор Бриджмен ушел из жизни.

Бывший баскетболист стал совладельцем «Милуоки » в прошлом году. Он провел 10 сезонов в клубе в своей игровой карьере.

Бриджмен являлся одним из самых успешных бизнесменов среди бывших баскетболистов. Его состояние превышало 600 миллионов долларов.

Предпринимателю стало плохо во время благотворительного мероприятия по сбору средств. Он умер в возрасте 71 года.