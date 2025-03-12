Маухуб получил прямую красную в матче с ЦСКА за удар шипами в бедро Торопа
Форварда «Динамо» Маухуба удалили за грубый фол на вратаре ЦСКА Торопе.
Бело-голубые играют с армейцами на выезде в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
На 61-й минуте нападающий гостей Эль-Мехди Маухуб пошел на Владислава Торопа в штрафной площади соперника и ударил шипами в бедро вратаря хозяев.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников показал марокканцу прямую красную карточку.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо» (2:1, второй тайм).
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Алексей Белоус
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