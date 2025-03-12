«Астон Вилла» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Астон Вилла» примет «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Первый матч: 3:1

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