Артем Дзюба: «В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 или нет. Многие хотят увидеть мои прощальные матчи – это было бы красиво»

Артем Дзюба заявил о желании провести прощальные матчи за сборную России.

В матче 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Спартака » (2:3) форвард «Акрона» забил 235-й гол в карьере . На прошлой неделе Дзюба побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

– Что нужно сделать, чтобы вы получили вызов в сборную?

– Это вопрос к Карпину . В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 лет или нет.

Многие люди говорили, что мне немного осталось, что они хотели бы увидеть мои прощальные игры за сборную. Это было бы красиво, но остальное – не мое дело, – сказал нападающий «Акрона ».