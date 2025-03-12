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  • Артем Дзюба: «В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 или нет. Многие хотят увидеть мои прощальные матчи – это было бы красиво»
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Артем Дзюба: «В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 или нет. Многие хотят увидеть мои прощальные матчи – это было бы красиво»

Артем Дзюба заявил о желании провести прощальные матчи за сборную России.

В матче 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против «Спартака» (2:3) форвард «Акрона» забил 235-й гол в карьере. На прошлой неделе Дзюба побил рекорд Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

– Что нужно сделать, чтобы вы получили вызов в сборную?

– Это вопрос к Карпину. В сборную надо вызывать сильнейших, а не по принципу, есть игроку 30 лет или нет.

Многие люди говорили, что мне немного осталось, что они хотели бы увидеть мои прощальные игры за сборную. Это было бы красиво, но остальное – не мое дело, – сказал нападающий «Акрона».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
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